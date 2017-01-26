Erdoğan, Binali Yıldırım'la görüşmesinden kısa bir süre önce de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la yaklaşık 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
26.01.2017 - 22:53 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 22:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Saat 19.15'te başlayan kabul yaklaşık 2 saat sürdü.
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441657 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441657.aspx
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