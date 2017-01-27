Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen 22 polis ile örgütün "hususiler" adını verdiği 5 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye götürülen şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan, örgütün polislerden sorumlu 2 sözde yöneticisi ve meslekten ihraç edilen 13 emniyet mensubu "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliden, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 27'sini yakalamış, gözaltına alınan 5 zanlının, örgütün "hususiler" adını verdiği, istihbarat, terörle mücadele ve güvenlik şubede görevli polislerden sorumlu oldukları ileri sürülmüştü.