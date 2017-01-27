Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyasına Sultan Abdülhamit Han'ın Nilhan Osmanoğlu da destek verdi. Sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda Nilhan Osmanoğlu "Cumhurbaşkanımızı Sultan Abdülhamit Han'ın yalnızlığına bırakmamak için. Daha güçlü bir Türkiye için. Artık kararlarını kendi verebilen bir Türkiye için 'evet' diyorum" ifadesini kullandı.