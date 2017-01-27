Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılığı olduğu ve 'Bylock' kullandığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen 5 polisin sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün de aynı operasyonda gözaltına alınan 13 eski polis tutuklanmıştı.