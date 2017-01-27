​Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bakanlık 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında  Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker için iade dosyası hazırladı. Hazırlanan ikinci  iade dosyası Yunanistan'a gönderildi.

Söz konusu 8 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri  bir helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı. Türkiye, Yunanistan'dan askerlerin iade  edilmesini talep etmişti. Askerlerin durumları yerel mahkemece ele alınmış, üç  askerin Türkiye'ye iadesi kabul edilmiş, beş askerin iadesi ise reddedilmişti.

Yunan Temyiz Mahkemeleri Başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi  reddedilen askerlerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunmuş, mahkemenin  Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusu  yapmıştı.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) ise FETÖ'nün darbe girişimi  sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde  karar vermişti.