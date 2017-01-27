Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde katıldığı Şehircilik Şurası'nda konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Yaklaşık 3 ay boyunca 4 komisyonla çalışmalarını sürdürecek şuraya katkıda bulunanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Toplumdan uzak tek başına yaşamak insan fıtratına aykırıdır. Şehirler bu fıtri ihtiyaçtan doğmuştur. Şehirde yaşamaya karar vermek bir hayat tercihi biçimidir. Bunun için şehir ile insan arasındaki ilişkiyi kurmak çok önemlidir. Bu ilişki insan odaklı olmalıdır. Bizler her alanda olduğu gibi tarihimizden ibret alarak hataların tekerrürünü önlemeliyiz. Türkiye tarihinin en kapsamlı, sosyal yönü en güçlü şehirleşme hamlesini bu dönemde gerçekleştirmiştir.

Dünyanın dört bir tarafında tüm önemli şehirleri ziyaret etme fırsatı buldum. Şehirleşme konusunda yaşadığımız sıkıntılar bize mahsus değildir. Dünyada 10 milyonun üzerinde 34 şehir var ve yenileri de hızla gelmektedir. Nüfusun kır ve kent dağılımı da hızla bozulmaktadır. Dünyayı bir kenara bırakıyorum. Ülkemize baktığımızda nüfusumuzun sadece yüzde 25'i şehirlerde yaşarken, bugün yüzde 90'ı aşmıştır. İnsanlar şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir. Bizim şehirlerimiz var olan çeşitliliği, farklılığı bir arada yaşatabilme özelliğine sahiptir. Binaların, meydanların bir kimliği, şahsiyeti vardır. Özellikle batı ülkelerinde tek tipçi bir mimari anlayış hakimdir. Düzenli karakteri olmayan şehirleşme bizim idealimiz, modelimiz olamaz.

1940'lardan itibaren çarpık yapılaşmanın yanında aynı kişiliksiz projenin apartmanlar, siteler ortaya çıkmıştır. Ben dikey mimariden yana değilim, ben yatay mimariden yanayım. İnsan toprağa yakın yaşamalıdır. TOKİ binaları başta olmak üzere, artık ülkemizde tarihimize, kültürümüze, hayat tarzına uygun binalar dönemi gelmiştir. Sadece beton, demir, tuğla yığınlarından oluşan o yapılar yaylalarızı, kıyılarımızı işgal etmeye başlamıştır.

Şehirlerimiz kentsel dönüşüm projeleriyle, gecekondu yapıların istilalarından kurtulurken, şahsiyetsiz projelere de teslim olmamalıdır. Sadece rant, kar, kazanç odaklı anlayışla böyle bir şehir inşası gerçekleştiremeyiz. İnsanlara huzur değil, gerginlik veren bir şehir sorunlu bir şehirdir. Manhattan'ı düşünün, orada bir ruhsuzluk olduğunu görürsünüz. Orada bir insan medeni olarak yaşıyorum diyemez. Odanıza çıkarsınız, beton yığınını görürsünüz. Yeşili görmek mümkün değil.

Bugün dünyanın 30 şehrinin ortak özelliği hepsinin de terör tehdidi altında bulunmasıdır. Sorun çözmek, toplumun bir kesimini diğerlerinden tehcir edecek yapı adacıları oluşturma anlamına gelmemelidir. Bu birliktelik herkesin, diğerinin halini görmesine, yardım elini oluşturmasına, yarasını sarmasına imkan sağlamaktadır. Bireyselleşmeyi teşvik eden yapılaşmalar, dünya cennetini cehenneme çevirir. Şehir dediğimiz zaman üzerinde durmamız gereken pek çok husus bulunuyor.

Ülkemizde nispeten düzenli ve tarihi dokusunu muhafaza eden şehirlerimize baktığımız zaman, bunlar köyden göçün patladığı 2. Dünya Savaşı sırasında geleceği gören belediye başkanları olan şehirlerdir. Vizyoner bir bakış açısıyla gelişmeleri doğru değerlendirip, geleceği planlayan anlayışlar o şehri bugünlere kadar getirmiştir.

Yıldırımın'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Fatih Sultan Mehmet diyor ki, asıl marfet halkın kalbini ruhunu benliğini inşaa edecek, insana huzur verecek şehirler inşaa etmektir. Başta Konya, Edirne, Bursa, İstanbul olmak üzere, tüm şehirlerimiz insan merkezli kurulmuştur. Bizim şehirlerimiz bir medeniyet tasarrurun eseri olarak meydana gelmiştir. Bizim şehirlerimiz dünyanın her tarafında fazilet ve erkan sahibi insanları kendine çekmiş, cezbetmiştir. Bu şuradan çıkacak sonuçlar bu sorumluluğumuz yerine getirilmesinde bize ışık tutacaktır.

ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ İHALESİ

Çanakkale 1915 Köprüsü ve otoyolları ile birlikte ihalesini dün gerçekleştirdik. 10,5 milyarlık bir projeden bahsediyoruz. Dünyada kriz günden güne derinleşirken, Türkiye büyük projelere ya başlıyor ya da hizmete açıyor. Projenin en önemli özelliği dünyada bugüne kadar dikmeler arası açıklığı en fazla olan köprü olması. 2223 yılına yetişecek olan köprünün iki kule arasındaki mesafe 2023 metre olacaktır. Bu yıl 18 Mart'ta ilk kazmayı vurmayı istiyoruz. Türkiye 15 yıldır büyümeye devam ediyor. Ülkemiz üzerinde hesap yapanların hesapları kursaklarında kalacaktır.

YATAY MİMARİYİ TEŞVİK EDECEĞİZ

Şehirlerimizi afet risklerinden arındırırark yeniden inşaa edeceğiz. 200 bölgeyi ayırdık ve faaliyetlerine başladık. Güneydoğu'da 35 bin konutun yapımına başladık. Ayrıca alçak terör örgütünün çukur siyasetiyle yakıp yıktığı kentlerimizin yapımına başladık. Bütün ihtiyaçları düşünülmüş bu konutları yapıp vatandaşımızın hizmetine vereceğiz. Sur'u aslına uygun olarak bir cazibe merkezi haline getiriyoruz. Şehirlerimiz sadece beton yığınlardan oluşmayacak. Sosyal ihtiyaçları karşılayacaktır. Dikey mimari yerine yatay mimariyi daha çok teşvik edeceğiz. Osmanlı'dan bugüne uzanan bir bayındırlık ve çevre geçmişimiz var. Bu anlamda tarihi bir birikimimiz var. Bunun bu şuraya yansıyacağını düşünüyoruz. Bu şura 3 ay boyunca devam edecektir. Kimlik planlama ve tasarlamadan, göçlere kadar birçok yelpazede çalışacağız.

140 MİLYARLIK YATIRIM YAPILACAK

Geçtiğimiz 16 yıl içerisinde 670 bin konut tamamladık. TOKİ ile 75 bin konut tamamlanıp sahiplerine teslim edilecek. Konut alanında 140 milyarlık yatırımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Son 16 yıl içerisinde hükümetlerimiz yeşil alan miktarını 1,8 milyon hektar düzeyinde artırmıştır. 3 milyar ağacı toprakla buluşturdu. 1999 depremi bize çok şey öğretti. 5 milyon yapının deprem riskine karşı yenilenmesine rağmen, halen 7 milyon yapının yenilenmesine ihtiyaç vardır. Terör örgütünün çukur siyasetiyle yakıp yıktığı alanları süratle inşa ediyoruz. Sur Diyarbakır'ın cazibe merkezidir. Önce Sur'dan başladık. Örnek bir çalışma yapıyoruz. Tarihi dokusunu bütün ihtişamıyla yeniden ortaya çıkarıyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz.