Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanan 46 kişiyi gözaltına alarak, hakkında yasal işlem başlatmıştı. Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan şüphelilerden 33’ü tutuklanırken 10 hakkında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3’ü serbest bırakılırken, 1 kişi hakkında gözaltı işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)’na yönelik soruşturma kapsamında, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik operasyon neticesinde örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandıkları tespit edilen 46 şüpheliden 33’ü sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince üzerlerine atılı örgüt üyeliği suçundan dolayı tutuklanmış, 10’u hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 3 kişi Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmış, ayrıca 1 kişi hakkında gözaltı işlemleri devam etmektedir" denildi.