Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz gecesi farbenin başarısız olmasından sonra bir askeri helikopterle Yunansitan'a kaçan 8 darbeci hakkında Yunaistan yargısı dün nihai kararını vermiş ve Türkiye'ye iade edilmeyeceklerini açıklamıştı.

"HOŞ KARŞILAMIYORUZ AMA YARGI KARARI BAĞLAYICI"

Bugün de Yunanistan Başbakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Başbakan Çipras adına yapılan açıklamada "Yunanistan'da yargı bağımsızdır ve kararlarına saygı gösterilir. Yargı kararları bağlayıcıdır. Yunanistan hükümeti darbe girişimini ilk andan beri kınamış ve darbecilerin ülkede hoş karşılanmadığını belirtmiştir" denildi.

TÜRKİYE REST ÇEKMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan yargısının kararı sonrası bugün yaptığı açıklamada, Yunanistan'la Türkiye arasındaki mülteci geri kabul anlaşmasının iptal edilebileceğini açıklamıştı.