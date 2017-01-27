Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, DEAŞ’lı teröristlerin askerlerin bulundukları alanlar ve geçiş güzergahlarına ilişkin keşif çalışması yaptıklarının belirlendiğini kaydetti.



Keşif çalışması yürüten teröristlerin operasyona yakalandıkları vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

FIRAT KALKANI'NA KATILAN ASKERİ İZLİYORLARMIŞ

"DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca Fırat Kalkanı harekatına katılan askerlerimizin sınır hattında ve Suriye’deki gidiş-geliş güzergahları, sevkiyat noktaları ve kamp yerlerine karşı keşif çalışması yürütüldüğü yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmış olup haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır."