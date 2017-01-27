Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekatını yürüten askeri birliklerin bulunduğu bölgede ve Türkiye-Suriye sınır hattında keşif yaptığı belirlenen DEAŞ terör örgütü mensubu 3 Suriyeli yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin, askerlerin gidiş-geliş güzergahı ve kamp yerlerinde gözetleme yaptığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca Fırat Kalkanı Harekatına katılan askerlerimizin sınır hattında ve Suriye'deki gidiş-geliş güzergahları, sevkiyat noktaları ve kamp yerlerine karşı keşif çalışması yürütüldüğü yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmış olup haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır"