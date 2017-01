Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket Güven ANKARA

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD’de Başkan Donald Trump’la görüşmesinin hemen ardından bugün Türkiye’ye geliyor. Ziyaret, Londra’dan Ankara’ya iki yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak. İngiltere’nin AB üyeliğinin referanduma götürülmesi sürecinde Başbakanlık yapan David Cameron, Brexit kararı sonrasında görevini May’e bırakmıştı. Cameron, Brexit kararı sürecinde de Türkiye’yi önemli bir malzeme yapmış Türkiye’nin AB üyeliğinin 3000 yılını bulacağı iddiasını gündeme getirmişti. İngiltere’nin eski başbakanı Cameron Türkiye’yi en son 2014 yılında ziyaret etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından bu hafta Trump’la yüz yüze görüşen ilk lider olan May, iki gün süren ABD ziyaretinin ardından bugün Türkiye’ye gelecek. May’in ziyaretinin iki duraktan oluşması bekleniyor. Ankara’da resmî temaslarını yapacak olan May, daha sonra İstanbul’a geçecek ve buradan da ülkesine dönecek. May’in Türkiye ziyareti sırasında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hem de Başbakan Binali Yıldırım ile görüşeceği belirtildi. Görüşmede, DEAŞ’a karşı yürütülen uluslararası mücadelenin yanı sıra, Avrupa Birliği’nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere’nin Türkiye ile olan ilişkilerinin de masaya yatırılması bekleniyor.

TÜRKİYE MODELİNİ ÖRNEK ALIYORLAR

Referandum süreci öncesinde Türkiye’nin AB üyeliğine destek veren ancak Brexit kararı sonrasında bunun tam tersini savunan İngiltere artık Türkiye’yi örnek alıyor. İngiltere Başbakanı May, Avrupa ile de gümrüksüz ticareti sürdürmek istediklerini söyledi. Verdiği bir demeçte Türkiye modelini örnek gösteren May, “İngiltere, bir AB üyesi olmayan ancak gümrük birliği çerçevesinde AB ile ticaret yapan Türkiye’yi kopya edebilir” değerlendirmesini yaptı.

Ankara ziyaret sırasında İngiltere’ye küresel terörle mücadele çerçevesinde daha aktif bir işbirliğinin gerekli olduğu mesajını verecek.