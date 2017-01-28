Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 10 saat süren mahkemenin ardından 15 emniyet mensubundan 12’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 emniyet mensubu ile 5 asker ise önceki gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.