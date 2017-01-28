Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Kar ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
DBP'li Kocaköy Belediye Başkanı Kar gözaltına alındı
28.01.2017 - 10:47 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında DBP'li Kocaköy İlçe Belediye Başkanı Affüllah Kar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Kar ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : DBP,
442017 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442017.aspx
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