Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Kar ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.