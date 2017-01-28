Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve akraba olan A.Ç. ile A.C’nin, alınan tanık beyanına göre PKK silahlı terör örgütüne eleman temin ettikleri bilgisine ulaşıldı. Jandarma tarafından A.Ç.’nin evinde yapılan aramada örgüt üyelerinin dağ kadrosunun kullandığı kıyafet ve örgütü sembolize eden sarı, kırmızı, yeşil renklerde bez parçası ile kuru sıkı tabanca bulundu. Şüpheliler Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri Lüleburgaz Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.