Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği tarafından konuyla alakalı açıklama yapıldı. Açıklamada, "15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, yürütülen soruşturmalar kapsamında ilimiz merkezinde gözaltına alınan 1 Jandarma Binbaşı, 1 Astsubay ve 1 teknisyen tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.