Tunceli Valiliği tarafından konuyla alakalı açıklama yapıldı. Açıklamada, "15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, yürütülen soruşturmalar kapsamında ilimiz merkezinde gözaltına alınan 1 Jandarma Binbaşı, 1 Astsubay ve 1 teknisyen tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.
Tunceli'de iki asker tutuklandı
28.01.2017 - 12:51 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında il merkezinde gözaltına alınan 1 binbaşı, 1 astsubay ve 1 teknisyen tutuklandı
Etiketler : Tunceli,
442058 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442058.aspx
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