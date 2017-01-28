Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin abi ve abla yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. 15'i abi 27'si abla olan gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 42 kişiden 27'sinde Bylock çıktı. Gözaltındaki kişilerin emniyetteki sorgularında birbirlerini tanımadıklarını söyledikleri iddia edilirken yapılan çalışmada, bu kişilerin 22 Temmuz'da örgüte yönelik yapılan operasyonda Çağlayan Adliyesi'ne gelerek örgüt üyelerine destek verdikleri, otel ve bazı adreslerde biraraya geldiklerinin belirlendiği iddia edildi.

Örgüt üyelerine yönelik teknik takipte, örgüt üyesi abi M.D'nin başka bir örgüt üyesiyle 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaptığı görüşmede, şehit olanlar için "Hiç üzüntü duymuyorum, öldülerese öldülere bana ne" dediği öne sürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 42 kişiden 36'sı tutuklandı. 4'ü adli kontrolle 6 kişi serbest kaldı.