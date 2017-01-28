Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkale’de, hakkında 6 yıl hapis cezası olduğu belirlenen ve 8 ayrı suçtan aranan firari, jandarmanın yol kontrolleri sırasında yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakolu ekipleri, yol kontrol noktasında şüphelendiği bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada hakkında 6 yıl hapis cezası olduğu belirlenen ve 8 ayrı suçtan aranan firari V.Y. sahte kimlik ile sahte plakalı araçla birlikte yakalandı. Hakkında ‘suç işlemek amacıyla adam yaralamak, uyuşturucu ticareti, hakaret, resmi evrakta sahtekârlık, sahte kimlik kullanmak, sahte plakalı araç kullanmak ve 5607 kaçakçılık kanunda muhalefet" suçlarından hakkında 8 ayrı yakalama kararı bulunan V.Y., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.