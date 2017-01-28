Bandırma Emniyet Müdürlüğü'nün Bandırma merkezli 8 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5'i kadın 20 kişi Emniyet'teki sorgularının ardından savcılığa sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 1'i kadın 15 kişi tutuklandı. Tutuklanan B.B., E.B., A.K., M.B., I.K, Ö.F.U., I.K, V.K., E.A., H.S., C.A., R.S., O.Y., M.A., Ö.O Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Bandırma'da FETÖ/PDY operasyonu: 15 tutuklama
28.01.2017 - 14:53 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz hafta başında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 15'i tutuklandı.
Etiketler : Bandırma,
442097 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442097.aspx
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