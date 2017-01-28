Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince dün gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları belirlenen, 2’si komiser yardımcısı 8 eski emniyet mensubu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ByLock operasyonunda 8 eski emniyet mensubu tutuklandı
28.01.2017 - 17:36 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 eski emniyet çalışanı tutuklandı.
Etiketler : emniyet,polis,gözaltı,
442141 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442141.aspx
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