Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince dün gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları belirlenen, 2’si komiser yardımcısı 8 eski emniyet mensubu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.