Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında operasyon yapan polis ekipleri, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ı evinde gözaltına aldı. Tan, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.