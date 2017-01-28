Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında operasyon yapan polis ekipleri, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ı evinde gözaltına aldı. Tan, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
HDP’li Altan Tan gözaltına alındı
28.01.2017 - 18:14 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı.
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442147 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442147.aspx
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