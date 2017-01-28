Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında operasyon yapan polis ekipleri, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ı evinde gözaltına aldı. Tan, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.