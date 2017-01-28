Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım ile Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Çankaya Köşkü'ndeki görüşmenin ardından bir ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk konuşmayı yapan Binali Yıldırım, Türkiye-İngiltere ilişkilerini, Türkiye'nin terörle mücadelesini, Suriye'deki savaşı ve mülteci sorununu değerlendirdi.

Yıldırım bir soru üzerine, Trump'ın ABD'ye mülteci girişini engelleyen kararnamesiyle ilgili de konuştu. Duvarları yükselterek sorunun çözülemeyeceğinin altını çizen Yıldırım, sorunun sebeplerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Binali Yıldırım şunları söyledi:

Savunma sanayisinde işbirliğini daha ileri taşımak için milli muharip uçağı geliştirmeye yönelik bir çerçeve sözleşmesi imzaladık.

Terörün günümüzde önemli tehditlerden birisi olduğunu göz önüne aldığımızda havaalanlarının güvenliği, havaalanlarına gelen giden yolcuların terörle bağlantısının olup olmadığı veya terörist ataklara karşı gerekli emniyet tedbirlerinin eksiksiz alındığının teyit edilmesi amacıyla karşılıklı havaalanlarının güvenliği konusunda her iki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacaklar. 2017 yılı boyunca birtakım tatbikatları gerçekleştirecekler.

İNGİLTERE'NİN 15 TEMMUZ TUTUMU

15 Temmuz'da ülkemizde yaşadığımız hain darbe girişiminin ardından Birleşik Krallık demokrasiden yana koyduğu net tavırla dayanışmasını anında göstermiştir.

15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü konumunda olan Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün bütün dünyada olduğu gibi İngiltere'de de bilinen faaliyetleri var. Bu faaliyetler konusunda kendisine bilgi aktarma fırsatımız oldu. Bu suç örgütünün uzantılarına hukukun içerisinde gereğinin yapılmasını da Sayın Başbakan'dan talep ettik.

KIBRIS SORUNU

Kıbrıs konusunda, çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı, adil olmalı, iki kesimliliğe dayanmalı ve kalıcı olmalıdır. Bu konuda garantör devletlerden Birleşik Krallık ve Türkiye olarak en fazla memnun olacak bizleriz.

BREXIT KONUSU

Bu yeni duruma göre, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin de Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak nasıl geliştirileceği yönünde bir çalışma başlatılmasına karar verdik. Bu çalışma, çıkış süreciyle eş zamanlı yürüyecek. Çıkış tamamen gerçekleştiğinde de İngiltere ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için ilgili bakanlar karşılıklı çalışmalarını sürdürecekler.

TRUMP'IN MÜLTECİ KARARI

Duvarları yükselterek bu işi çözemeyiz. Bunun sebeplerini ortadan kaldırmamız lazım. Bu işi işbirliği ile çözebiliriz. BM şemsiyesi altında daha fazla gayret göstermemiz lazım. Siz duvar örersiniz, sonra bir iki bir iki o duvarlar yıkılır. Çünkü değişimin önünde durulamaz. Değişimi yakalamak lazım. Bölgesel sorunları halının altına süpürmekle sorunu çözemeyiz.

Dolayısıyla Amerika'nın yeni yönetiminin aldığı kararların içeriğini çok bilmiyoruz. Detayları tam olarak görmeden erken yorum yapmamak lazım.

Biz sonuna kadar kapıları açtık. Yine gelirlerse yine alacağız. Çünkü bizim inancımız bize böyle söylüyor. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım edeceksiniz. İnsan hayatından daha değerli bir şey yok.

Theresa May'ın konuşmasından satırbaşları:

Türkiye-İngiltere ilişkileri hayati öneme sahiptir.

Türkiye terör saldırılarının hedefi altında.

Suriye merkezli bölgesel konuları ele aldık. DAEŞ'le mücadele konusunda birlikte çalışıyoruz. Türkiye 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu konuda Türkiye'ye teşekkür ediyoruz.

EL BAB'DA TÜRKİYE'YE DESTEK KONUSU

Biz Türk kuvvetlerine desteğimizi sağlıyoruz. Bizler Birleşik Krallık olarak Türkiye'ye gelecekte daha fazla nasıl destek veririz, onu konuşuyoruz.

İlk olarak Suriye'nin geleceğine çözüm bulmalıyız ve bu çözüm Esed'siz bir çözüm olmalı.