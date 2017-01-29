Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in 2016’de 1 milyon 200 bin liralık telefon görüşmesi yaptığı, faturayı da devlete ödettiği ortaya çıktı. Dudak uçuran fatura, Meclis’i karıştırdı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakkında “israf saray” diye tweetler atan Türkmen’in asıl kendisinin israfın dibine vurduğu belirlendi. Türkmen, skandal fatura için “Divan üyesi olarak, benden önce alınmış bir karar ile divan üyelerine verilen hakkı ben de kullandım. Bu kullanılan hak, tamamen seçmenlere yönelik bir bilgilendirme ve iletişim amaçlıdır” açıklamasını yaptı. Milletvekili olarak yasama ve siyasi çalışmalarını, birçok yöntemle seçmenleri ve kamuoyu ile paylaştığını belirten Türkmen, bu yöntemlerden bir kısmının SMS, bir kısmının da yazılı bildirim şeklinde olduğunu aktardı. Türkmen, şunları kaydetti: “TBMM yönetimi tarafından satın alınan, kaça alındığını bilmediğimiz, kullanımımıza sunulan bu hak ve hizmetlerin fahiş fiyatlarından sorumlu tutulması gereken kişinin ben olmadığını düşünüyorum. Bu tamamen açık olan harcamaların ulaştığı düzey konusunda tarafıma hiçbir bilgi ve maliyet bildirilmemiştir. Asıl sorulması gereken sorunun; bu hizmetleri fahiş fiyatlardan satın alıp bu konuda bize en küçük bir bilgi bile vermeden kullananlara olması gerekir. Önceliğimiz ve hesap vereceğimiz yer seçmenlerimizdir.”

TBMM: BİLGİSİ VAR

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada ise, sözkonusu iletişim hizmetlerinin en ucuz tarifeden sağlandığı belirtilerek, “Milletvekili telefonlarının faturalarını ve abone hareketlerini gösterir belgeler dosyalarında veya elektronik ortamda bulundurulur. Bu bilgiler milletvekillerinin e-posta adreslerine gönderilmekte ve ayrıca tüm milletvekilleri de haberleşme giderleriyle ilgili bilgileri ofislerinde kurulu bulunan bilgisayardaki programdan görebilmektedirler. Söz konusu haberlere konu olan sayın milletvekilinin yaptığı harcamaların tutarının kendisine bildirilmediği ve haberinin olmadığı yönündeki beyanları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

CHP'Lİ VEKİLİN FATURASI NEYE KARŞILIK GELİYOR?

∂ İstanbul Silivre’de bir villaya.

∂ Ankara Keçiören’de 5 daireye

∂ Orta hâlli son model 20 arabaya

∂ 5 yıllık milletvekili maaşına

∂ 855 asgari ücrete

∂ 20 bin orta hâlli bir memurun bir aylık elektrik harcamasına.

∂ Anadolu’da 20 bin nüfuslu bir belediyenin bir aylık giderine