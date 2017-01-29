Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her türlü coğrafya ve çetin şartlarda görev alabilen ekipler, vatandaşa yardım eli uzatmak için yurdun dört bir yanına koşuyor. Tim üyeleri; dalgıçlık eğitiminin yanı sıra bulanık ve çamurlu sularda kayıp kişilere ulaşmak için özel dersler alıyor. Zorlu sularda yüzerek, arama yapabilecek şekilde yetiştiriliyor. İş makinelerinin kullanılmadığı olaylarda elleriyle ve küçük aletlerle çalışma yapıyor. JAK komandoları deprem, çığ, heyelan ve sel gibi doğal afetlerde kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Dağ, kanyon ve uçurumda mahsur kalanlara ulaşıyor. JAK Sualtı Timi Komutanı Jandarma Üsteğmen Selim Oğul, “Timlerimiz 1999’dan beri 82 afetzedeyi kurtardı. JAK, diğer arama kurtarma birimlerinin imkan ve kabiliyetlerinin bittiği durumlarda son umut olarak görevlendiriliyor’’ dedi.