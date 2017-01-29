Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun BOLU

Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakan ve donan Gölcük Gölü’ne anaç Abant Alası salımı yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 11 kişinin öldüğü orman yangını sonrası Şili’den yardım talebi geldiğini ifade eden Bakan Eroğlu, “Pek çok ülkede orman varlığı azalırken ülkemizde son 12-13 yılda arttı. Dünyada orman yangınına karşı en iyi teknolojiyi kullanan Türkiye’dir. Antalya’da bir merkezimiz var. Burada Şililere yangınla mücadele konusunda eğitim vermeyi planlıyoruz. Çünkü dünyadaki bütün ormanlar insanlığın ortak mirasıdır. Nerede bir felaket olsa yardım ediyoruz. En son uçaklarımız İsrail’e gitti yangını söndürdü. Şili’den bir takım ekipmanlar için talep geldi. Bizde sarp kayalıklara çıkacak özel arazözler var. Onlardan göndermeye karar verdik” dedi.