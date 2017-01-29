Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’a gelen Genelkurmay Başkanı Akar, 1996’da krize neden olan Kardak’ta incelemelerde bulundu. Savaş gemisiyle kayalıklara giden Akar’a iki de hücum botu eşlik etti. Ardından helikoptere geçen Orgeneral Hulusi Akar, Kardak ve civarını bir süre de havadan kontrol etti. Akar daha sonra bölgeden ayrıldı.





