Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmasının ardından bazı haberlerde, bir Yunan botunun Orgeneral Akar’ın Kardak’a girmesini engellemeye çalıştığı iddialarını yalanladı. TSK’dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı bağlısı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunma maksadıyla bugün bölgeye intikal etmiştir. Bu ziyaret ve denetleme planlandığı şekilde icra edilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bu denetlemede Kardak bölgesine de bir seyir icra etmiştir. Bu bölgenin hassasiyeti herkesçe malumdur. Bu bölge sürekli her iki ülkenin Deniz Kuvvetlerince 24 saat esasına göre gözlemlenmektedir. Eğer ki bir Yunan Deniz Kuvvetlerine ait bir gemi hücumbot gelirse, bizim Deniz Kuvvet Komutanlığımızda tedbir amaçlı olarak bölgeye gitmekte gözlem yapmaktadır. Bugün Genelkurmay Başkanının seyri esnasında bölgeye ufak bir Yunan Sahil Güvenlik botu gelmiş ve uzak bir mesafeden gemi ve hücumbotlarımızı gözlemlemiştir. Herhangi bir engelleme söz konusu değildir, olamaz da. Bu kapsamda yapılan haberler gerçek dışı ve maksatlıdır.”