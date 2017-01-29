Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Gazileri, Taksim’de düzenlenen yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazilerin yemeğine telefon bağlantısıyla katıldı. Konuşmasına gazileri tebrik ederek başlayan Erdoğan,"Bu vatan uğruna, bu millet uğruna , sizleri yaradan Allah yolunda vermiş olduğunuz mücadele için özellikle tebrik ediyorum. Sizler inanıyorum ki şehadet yolunda koştunuz, Gazilik unvanıyla hayatınıza devam ediyorsunuz . Gazilik sizin en büyük şanınızdır . Bundan daha büyük bir şan bu dünyada yaşarken olmaz. Sizler buyna eriştiniz, ulaştınız, inanıyorum ki en büyük mükafat. Kore şehitlerini gaziler yaşatıyor, Çanakkale şehitlerini aileleri yaşatıyor. Nesiller onları hala anıyor. "dedi.

"HEDEFİMİZ GENÇLİĞİMİZİ DAHA İDEALİST ŞEKİLDE YETİŞTİRMEK"

Ülkenin çok farklı bir dönemden geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bu dönemin içerisinde bu vatanda biliyorsunuz ülkemizi sevenler var, milletimizi sevenler var. Birde ne yazık ki ülkemizin düşmanı, milletimizin düşmanları var. Sevgili gaziler şunu unutmayın.;40 yıllık siyasi yaşamım içerisinde 14 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde her zaman hedefim gayem şu olmuştur. Acaba milletimizi muasır medeniyetler seviyesine nasıl çıkaracağız. Milletimin her bir fendine insanca yaşamna imkanını nasıl sağlayacağız. Bugün Türkiye’de eğitimde 81 vilayetimizin tümünde üniversitelerimiz varsa hedefimiz gençliğimizi daha idealist şekilde yetiştirmek. Tek hedefimiz yetişecek neslin okuma yazma oranını yüzde 100’e ulaştırmaktır" diye konuştu.

"ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNÜN ADI, ’18 MART ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’ OLACAK"

Konuşmasında Sağlık alanında ve daha bir çok alanda yapılan hizmetlere değinen Erdoğan, "Sağlıkta artık hastanesi olmayan ilimiz yok , ilçelerimize hastaneler yapılmaya başlandı. Artık şehir hastanelerini de açmaya başladık. İstiyoruz ki hasta vatandaşlarımız hastaneye gidince sürünmesin . İlaçlarını her eczaneden rahat alabilsin. Eksiklerimiz vardır. Açık ve net olarak ta atılan adımlar ortadır:Aynı şley tarımda var, aynı şey enerjide var. Tüm bunlarla beraber 25 havalimanı olan Türkiye’den 55 havalimanı olan ülkeye girdik. Dünyanın en büyük havalimanı yapılıyor. 2018 yılının ilk çeyreğinde ilk etabını açacağız. Bunun yanında yine attığımız adımlardan bir tanesi Çanakkale Köprüsü temeli atılacak. Onun adı da 18 Mart Şehitler Köprüsü adını alacak. Yapılan herşey vatanımız milletimiz için ve dünyada ilk 10 ülke arasına girmek için atılan adımlar. Bizler inanıyoruz ki bu yolda attığınız adımlarla bu milletin gönlünde güzel bir yere sahipsiniz. Sizleri bizler unutmayacağız, bu millet de unutmayacak. Sizler bu milletin gönlünde özel bir yere sahipsiniz" dedi.

GAZİLER ’EVET’ DEDİ

Erdoğan konuşmasının sonunda gazilerden referandum kampanyasında özel bir gayret göstermelerini istedi. Bunun üzerine gaziler "yanınızdayız Cumhurbaşkanım, bunun çalışmasına çoktan başladık." yanıtını verdi.