Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars Milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen, hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bilgen serbest bırakıldı.