Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars Milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen, hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bilgen serbest bırakıldı.
HDP'li Ayhan Bilgen hakkında karar verildi
29.01.2017 - 18:20 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 18:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen HDP Kars Milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen hakkında karar verildi.
Etiketler : Ayhan bilgen,
442399 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442399.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER