Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Gazileri, Taksim'de düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, Beyoğlu Kaymakamı Osman Ekşi ile İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selim Çelik katıldı. 15 Temmuz gazilerinin bir kısmının bir araya gelerek oluşturdukları organizasyonda İstanbul dışında Ankara’da da Gazi mertebesine yükselmiş vatandaşlar yer aldı. Program Kur’anı Kerim okunmasıyla başladı ve daha sonra protokol konuşmalarıyla devam etti.

“Ülkenin menfaatlerinin korunmasının daha iyi yapılacağını düşündüğüm için evet diyorum”

15 Temmuz Hain Darbe girişimi gecesi İstanbul Büyük Şehir Belediyesi önünde açılan yaylım ateşi sonrası gazi olan Kani Yeşilyurt, “Ülkemize sahip çıkmak, ülkemizin değerlerini yükseltmek, geleceğe taşımak için darbeye hayır demek için o gece çıktığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yaylım ateşinde vuruldum. Ülkemde rahatım, ülkemde istediğim yere gidebiliyorum, ülkemi darbecilere teslim etmediğim için gururluyum, mutluyum, sevinçliyim, huzurluyum” dedi.

Referandum süreciyle ilgili konuşan Yeşilyurt, “Ülkemizin referandum sürecinde benim oyum evet yönünde olacak, sebebi de sadece Recep Tayyip Erdoğan’ı sevdiğim için ya da iktidarı sevdiğim için değil. Bu ülkede hayır denilerek bir yere varılamadığı bir gerçek. Şunu şöyle bilmemiz gerekiyor, eğer getirilmek istenilen hükümet modelinde bir takım şeyler yanlış giderse, Türkiye Cumhuriyeti Meclisi sıkıntılı olan yerleri mutlaka oturur, konuşur ve düzeltir. Kuru kuruya sadece birilerine inat olsun diye hayır demenin bir esprisi olduğunu düşünmüyorum. Ben herkese şunu söylüyorum, korkmanın bir anlamı yok. Türkiye’ye getirilmek istenilen bu Cumhurbaşkanlığı modeli ülkenin daha hızlı karar alması, yönetim şeklinin daha hızlı ve aktif olabilmesi, yurt dışında ve yurt içinde halkın hizmetlerini ülkenin değerlerini, ülkenin menfaatlerinin korunmasının daha iyi yapılacağını düşündüğüm için evet diyorum. Herkesi 'evet' demeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Başkanlığa 'evet' diyoruz, istikrarlı bir Türkiye istiyoruz”

15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde kolundan vurulan ve 4 ameliyat sonrası parmaklarını kullanmaya başlayan Gazi Murat Koçakise referandum süreciyle ilgili, “Referandum sürecisinde içerisinde düşünce olarak evet diyorum. Çünkü Türkiye coğrafi konumu olarak düşmanlarımız çevrede çok saldırıları da gördük. 15 Temmuzda yapılan ihaneti de gördük. Bu saatten sonra vatana sımsıkı sahip çıkma zamanıdır. Başkanlığa evet diyoruz, istikrarlı bir Türkiye istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mesele Vatan, Millet, Bayrak Olunca Toplumun Bütün Kesimleri kol kola girdi”

15 Temmuz gazilerinin bir araya geldiği yemeğe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise 15 Temmuz darbe girişiminde birlik ve bütünlük vurusu yaparak, “Geçmişte içimizde hainler vardı, bizleri kurtuluş savaşı ve 1.Dünya Savaşının eşiğine getiren hainler, onlarda dışarıdaki işbirlikçileriyle bir olup memleketi bitirmişlerdi.15 Temmuz hain Kalkışmasının sebebi içeriden ve dışarıdan beslenmesinin sebebi büyük Türkiye’nin önünü kapatma mücadelesidir. Bu memlekette 15 Temmuz günü bir şey anladık. Herkes Taksim Meydanı’na gelirken CHP’lisi, MHP’lisi, AK partilisi, sağcısı, solcusu dindarı ve dindar olmayanı hepsimesele bayraksa, mesele devletse, mesele vatansa, milletse kol kola girmeyi bildi ve bu duyguyla Taksim Meydanı’na toplandı” diye konuştu.

Plaket töreniyle sonlanan programın ardından gaziler Beyoğlu Belediye Başkanıyla hatıra fotoğrafı çekindi.