Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre,  Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri, soruşturma kapsamında, Erzurum, Van, Afyonkarahisar, Niğde, Ardahan,  Hakkari, Malatya, Manisa, İstanbul, Balıkesir, Trabzon ve Kütahya'da, eş zamanlı  operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla Kanun Hükmünde  Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen teğmen ve 7 astsubay ile dershane  öğretmeni gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 eski astsubayın da yakalanması  için çalışmalar devam ediyor.