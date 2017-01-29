Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında, Erzurum, Van, Afyonkarahisar, Niğde, Ardahan, Hakkari, Malatya, Manisa, İstanbul, Balıkesir, Trabzon ve Kütahya'da, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen teğmen ve 7 astsubay ile dershane öğretmeni gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 eski astsubayın da yakalanması için çalışmalar devam ediyor.