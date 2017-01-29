İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ocak'ta düzenlen terör  operasyonu kapsamında Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında  bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Öztürk,  C.B. ve R.Y. "terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla tutuklandı. Diğer  şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.

Jandarma ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş  zamanlı operasyonda, 2014-2015 yılları arasında sözde "adalet komisyonu" adı  altında PKK/KCK terör örgütü adına ilçe merkezi ve köylerinde vatandaşlara korku  ve tehditle ceza kestiği belirlenen aralarında Öztürk'ün de bulunduğu 15 kişi  gözaltına alınmıştı.