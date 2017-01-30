Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Edirne'ye geldi. Edirne Valiliği girişinde Vali Günay Özdemir ve daire müdürleri tarafından karşılanan Işık, daha sonra makama geçti. Valilik ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işık, 40 subayın Almanya'ya iltica başvuru yaptığının hatırlatılması üzerine, Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin terör konusunda çok ciddi mücadele ettiğini anlatan Işık, Almanya'nın FETÖ mensubu olduğu belirtilen askeri iade etmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece Yunanistan için değil tüm Avrupa için özellikle söylüyoruz. Terörle işbirliği yılanla çuvala girmektir. Şimdi aynı şey Almanya içinde geçerli. 40 tane göya onlara asker demeye ağzımız varmıyor. Bu 40 kişi iltica başvurusunda bulunmuş. Alman yargısının ve Alman makamlarının bunu çok dikkatli değerlendirmeleri ve kesinlikle iltica başvurularını kabul etmemeleri gerekiyor. Biz de 15 Şubat'ta NATO Savunma Bakanları toplantısında ve arkasından da Münih'te güvenlik konferansında Alman mevkidaşımla özellikle görüşeceğim. Bu kabul edilemez, Türkiye'de darbeye teşebbüs etmiş bir yapının mensubu olduğu iddia edilen kişilerin Almanya tarafından himaye edilmesi, Almanya gibi Türkiye ile kültürel, sosyal, siyasi ilişkileri çok güçlü olan bir ülke için kesinlikle kabul edilemez. Bu çok önemli sonuçlar doğuracak bir durum olur. O açıdan bu noktada tüm dünyaya çağrımız, terörle noktasında Türkiye ile işbirliğini arttırması. Türkiye bu noktada samimi ve çok ciddi bir mücadele veriyor. Yalnız bırakılmamalı. Bugün Türkiye yalnız bırakılırsa, yarın kendilerinin de yanlarında bulunacak ülke kalmayabilir. Almanya'dan beklentimiz bu iltica başvurularının kesinlikle değerlendirilmemesi ve şuanda Almanya'daki FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesinin sağlanması."

YUNANİSTAN'A KAÇAN ASKERLER

Yunanistan'ın darbeci askerlere yönelik iade etmeme kararını da eleştiren Bakan Işık, bu kararın kabul edilemez olduğunu söyledi. Yunanistan'ın darbeci askerleri Türkiye'ye hemen iade etmesi gerektiğini söyleyen Işık,şöyle devam etti:

"Yunanistan'ın tavrını anlamak mümkün değil. Yunanistan NATO'da bizim müttefikimiz. Her şeyden öncede komşuyuz. İyi komşuluk açısından kendilerinin de terör örgütü olarak saydığı örgütün üyesi teröristi Türkiye'ye iade etmemesinin izahı olamaz. Bugüne kadar da hiç bir teröristi, terör örgütünü mensubunu Türkiye'ye iade etmediler. Bu iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bakın artık terör küreselleşmiştir. Terörle mücadele de küresel işbirliği artık olmazsa, olmazdır. Hiç bir ülke 'bu terör bana zarar vermez' diye düşünmemelidir. Teröriste müsama eninde sonunda kendisine bedel ödetir. Bu açıdan 8 taNe FETÖ üyesi olduğunu düşündüğümüz kişinin Türkiye'ye iade edilmemesi kabul edilemez. Bu bir siyasi karardır. Yunanistan'ın bu konuyu değerlendirilmesi, yargı kararını yeniden gözden geçirmesi ve terör örgütü üyesi olduğu düşünülen kişilerin Türkiye'ye iadesinin bir an önce sağlanması gerekir."