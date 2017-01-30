Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket Güven ANKARA

Türkiye ile Almanya arasında yoğun bir diplomasi trafiği başlıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2 Şubat’ta Türkiye’ye gelecek. Merkel’le eş zamanlı olarak sırasıyla Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Federal Meclis Türkiye-Almanya Dostluk Grubu üyeleri ile İçişleri Komisyonu üyeleri de Ankara’ya gelerek temaslarda bulunacak.

Almanya Başbakanı Merkel, önümüzdeki perşembe günü Türkiye’de olacak. Geçen yıl Suriye krizi ve AB-Türkiye arasında vizesiz Avrupa ve geri kabul anlaşmaları sürecinde 4 ayda 5 kez Türkiye’ye gelen Merkel’in Türkiye’deki görüşme gündeminin yoğun olacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, son aylarda Almanya’ya özellikle FETÖ ve PKK yanlısı çevrelere ve teröristlere karşı yeterince mücadele vermediği için tepki göstermiş, Berlin ise terörle mücadelede üzerine düşeni yaptığını savunan açıklamalarda bulunmuştu. Merkel’in ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 7-8 Temmuz 2017’de Hamburg’da düzenlenecek G20 Zirvesi’ne de davet etmesi öngörülüyor. 1 Aralık 2016’da G-20 dönem başkanlığını Çin’den devralan Almanya, dönem başkanlığını kasım sonuna kadar yürütecek.

İÇİŞLERİ MÜSTEŞARI DA GELİYOR

Merkel’in ziyaretine paralel, Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emily Haber başkanlığındaki üst düzey heyetin Müsteşarı 2-3 Şubat’taki Ankara temaslarında ise terörle mücadele iş birliğinin güçlendirilmesine dönük adımların ele alınması bekleniyor. Almanya Federal Meclis Türkiye-Almanya Dostluk Grubu üyeleri 5-7 Şubat’ta ve İçişleri Komisyonunun üyeleri de 6-10 Şubat tarihlerinde Türkiye’de temaslarda bulunacaklar. Tüm bu görüşmelerde Ankara, Almanya’ya 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında NATO’da görevliyken Almanya’dan sığınma isteyen 40 darbeci askere sığınma verilmemesi konusunda önemli mesajlar verecek. Ankara’nın mesajları bununla da sınırlı kalmayacak. Türkiye’de millî güvenliğe dair ciddi suçlamalara dayanan yargı süreçleri bulunan Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni firari Can Dündar’ın Almanya’daki ağırlanış durumundan duyulan rahatsızlık da görüşmelerde gündeme gelecek konular arasında yer alacak.