Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21. yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bölgeye sürpriz bir ziyaret yaptı.

Sabah saatlerinde Bodrum’a gelen Orgeneral Hulûsi Akar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi. Beraberindeki Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarıyla Üs Komutanlığı ile Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbotla Kardak Kayalıkları bölgesinde seyir icra etti. Orgeneral Akar, helikopterle sahil ve Kardak civarını da bir süre havadan kontrol ettikten sonra bölgeden ayrıldı. Ziyaret, Yunanistan’ın 8 darbeci askeri iade etmeme kararı almasının hemen ardından geldi. Denetleme anında, Kardak krizi sırasında düşen Yunan helikopterinde ölen 3 subay için kayalıklara 1,5 mil uzaklıktaki Kilimli Adası’nda anma töreni yapılıyordu. Atina, bu beklenmedik adım karşısında panikledi. Org. Akar, Türkiye ve Türk milletinin hak ve menfaatlerinin korunması için TSK’nın azim ve kararlılıkla, gayret ve çabalarını artırarak sürdürmekte olduğunu vurguladı. Org. Akar, TSK’nın bölgesinde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olduğunun da altını çizdi. Askerî kaynaklar Yunan Deniz Kuvvetlerine ait bir geminin bölgeye gelmesi durumunda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da tedbir amaçlı bölgeye gittiği ve gözetleme faaliyetinde bulunduğunu aktardı. Org. Akar’ın Kardak bölgesindeki seyri sırasında bölgeye ufak bir Yunan sahil güvenlik botunun geldiği, uzak mesafeden gözlemleme yaptığı bildirilerek, Genelkurmay Başkanı’nın bölgedeki seyrine ilişkin iddia edildiği gibi herhangi bir engellemenin söz konusu olmadığı vurgulandı. Millî Savunma Bakanı Fikri Işık da, Yunanistan’ın darbecileri iade etmemesiyle ilgili “Bu kararı tekrar gözden geçirmeliler. Eğer bu olmaz ise Türkiye her türlü konuyu değerlendirir” dedi.

21 yıl önce ne oldu?

Tarihe “Kardak Krizi” olarak geçen olay bir Türk gemisinin 25 Aralık 1995’te Kardak’ta karaya oturmasıyla başladı. Bu olaydan sonra Yunanistan, deniz kazasının kendi karasularında olduğunu ileri sürdü. Türkiye ise söz konusu adaların kendisine ait olduğunu belirtti. Yunan ordusu bunun üzerine adaya asker çıkarıp bayrak dikti. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller ‘O bayrak inecek, o asker gidecek’ diyerek TSK’nın savaşa hazır olduğunu belirtti. Bunun üzerine 30 Ocak 1996 gecesi Türk SAT ve SAS komandoları Kardak’a çıkıp Türk bayrağı dikti. Uluslararası girişimlerin ardından tansiyon düşürüldü.