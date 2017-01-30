Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralele Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Nevşehir merkezli, Erzurum, Van, Afyonkarahisar, Niğde, Ardahan, Hakkari, Malatya, Manisa, İstanbul, Balıkesir, Trabzon ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 1 teğmen, 7 astsubay ve 1 dershane öğretmeni gözaltına alındı. 4 astsubay ise adreslerinde bulunamadı. Zanlılarla ilgili arama çalışmaları sürdürülüyor.