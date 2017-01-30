23 Ocak 2017 tarihinde Tutak İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen terör operasyonu kapsamında Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk ile birlikte 3 kişi, ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçundan tutuklandı.
Tutak Belediye Başkanı Öztürk tutuklandı
30.01.2017 - 11:11 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’nın Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
Etiketler : Ağrı Tutak,
442565 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442565.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER