Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, sağlık raporu için İstanbul'a götürüldü. Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, sağlık raporunda eksik kalan tetkiklerin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Ceren Boztoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk'ün sağlık raporu için bugün İstanbul Adil Tıp Kurumu'na götürüldüğünü söyledi. Türk'ün eksik kalan tetkiklerinin İstanbul'da yapılacağını ifade eden Boztoprak, ardından çıkacak raporun sonucuna göre müvekkilinin cezaevinde kalıp kalmayacağının belli olacağını ifade etti.

Boztaprak, yapılacak işlemlerin ardından Türk'ünyeniden Elazığ'a getirileceğini sözlerine ekledi.



İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde 21 Kasım 2016'da gözaltına alınmış ve 24 Kasım 2016'da tutuklanmıştı. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Türk, 15 Ocak'ta Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti. Türk, sağlık raporu için 25 Ocak'ta Fırat Üniversitesi Hastanesi, oradan da heyete girmek üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rızaiye binasına getirilmiş, sağlık raporu için heyete girdikten sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.