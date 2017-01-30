Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter hesabından mültecileri karşıladığı bir fotoğrafı paylaştı.

YARDIM DEĞİL TAMAMEN ŞOV

Trudeau, bir avuç mülteciyi ülkesine almasına rağmen işin şov kısmını çok iyi yaptı ve karşılamada çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

3 milyon mülteciye kucak açan Türkiye'ye kin kusanlar ise Kanada Başbakanı Trudeau'ya hayranlık duyuyor.

TÜRKİYE'Yİ BEĞENMEYENLER KANADA'YA HAYRAN

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın "Başkan olacaksan böyle ol. Mültecilere kapısını açtı" sözlerinden sonra CNN Türk spikeri Nevşin Mengü de Trudeau'ya olan hayranlığını ortaya koydu.

Nevşin Mengü, "Bu dünyaya bu adamdan birkaç tane daha lazım" paylaşımında bulundu.

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