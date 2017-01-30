Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yunanistan Başbakanı Çipras'a çağrıda bulunarak, "Bu darbecileri, bu hainleri Türkiye'ye iade edin. Yaptığınız barışa da komşuluk hukukuna da aramızdaki yoldaşlık hukukuna da yakışmaz" dedi.

"YOLDAŞLIK HUKUKUNA AYKIRIDIR"

Özel, "Yunanistan'a şunu söyleyelim, Çipras'a şunu söyleyelim; Ege Denizi balıklarındır, iki tarafındır ki Türkler ve Yunanlılar kardeştir. Ama 15 Temmuz gecesi İstanbul'dan kalkıp Yunanistan'a konan helikopter bizimdir. İçindeki asker üniforması giymiş darbeciler haindir. Senin bunları vermemen bizi mahcup eder. Demokrasiye inananları mahcup eder. İyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ilişkilerine ve aramızdaki yoldaşlık hukukuna aykırıdır. Türkiye'deki kötü muamele ve işkence iddialarını araştırmayı ve buna karşı direnç göstermeyi bize bırakın. Ama bu darbecileri, bu hainleri Türkiye'ye iade edin.

"TAVRIMIZ SON DERECE NETTİR"

Yaptığınız barışa da, komşuluk hukukuna da, aramızdaki yoldaşlık hukukuna da yakışmaz. Demokrasiye de, çağdaş değerlere de, darbecilerle mücadeleye de, insanlık tarihinin ortak kazanımlarına karşı mücadele ruhuna uygun değildir. Buradan net bir dille Çipras'ın yaptıklarını, Türkiye'deki tüm bu kötü muamele ve işkence iddialarına yönelik kaygılarını bir kenara koyarak ve haklı görerek onu bize bırakın ama bu darbecileri bize iade edin. Kötü muamele ve işkenceyle hukuk ihlalleriyle mücadele ederiz. Ama darbecilerle mücadele etmek, onların yargılanmasını cezalandırılmasını, ellerindeki kandan hesap sorulmasını da Yunanistan bizlere bırakmalıdır. Bu konudaki tavrımız son derece nettir" dedi.