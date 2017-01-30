Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 14 kişi ile örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

BASTONLA VURMAYA ÇALIŞTI



Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Öte yandan zanlılardan biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere bastonuyla vurmaya çalıştı.