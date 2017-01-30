İddialara göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 12 yıl önce babasını öldüren kişiyle söz konusu restoranda karşılaşan saldırgan ateş açtı, şahsı vurdu. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar nedeniyle bazı vatandaşlar da yaralandı. Yaralılardan ikisi özel bir hastanede tedavi altına alınırken, saldırıya uğrayan şahsın Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı!
30.01.2017 - 16:42 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi.
Etiketler : istanbul,beykoz,silahlı saldırı,
442685 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442685.aspx
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