İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Odunpazarı ilçesindeki uygulamalar esnasında; adli makamlarca hakkında terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan yakalama kararı düzenlenmiş bulunan L.B. yakalandı. Şüphelinin adli makamlara sevk edildiği açıklandı.
FETÖ'den aranan şüpheli jandarma uygulamasında yakalandı
30.01.2017 - 16:50 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında FETÖ şüphelisi yakalandı.
Etiketler : FETÖ,eskişehir,
442686 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442686.aspx
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