İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Odunpazarı ilçesindeki uygulamalar esnasında; adli makamlarca hakkında terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan yakalama kararı düzenlenmiş bulunan L.B. yakalandı. Şüphelinin adli makamlara sevk edildiği açıklandı.