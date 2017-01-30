Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC muhabiri Laura Kuenssberg, İngiltere Başbakanı Theresa May’in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek çektiği fotoğrafları, "Erdoğan’ın sarayındayım, çok fazla altın var" ve “Altın asansörlerden hoşlanan bir başka dünya lideri” mesajlarıyla sosyal medyada paylaştı.

"ALTIN ÇİZMELERİMİ GÖRDÜN MÜ?"

Muhabirin attığı tweetlere cevap veren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında hastane inşaatında sarı çizmeleriyle çektirdiği fotoğrafını göstererek, “Altın çizmelerimi gördün mü?” ifadesini kullandı.