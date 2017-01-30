Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün gözaltına alınarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın bırakılmasına itiraz etti. İtiraz üzerine Bilgen ve Beştaş hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verildi.
HDP’li 2 vekil hakkında yeniden yakalama kararı
30.01.2017 - 17:33 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verildi.
Etiketler : hdp,
442707 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442707.aspx
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