Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün gözaltına alınarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın bırakılmasına itiraz etti. İtiraz üzerine Bilgen ve Beştaş hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verildi.