HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, hakkında tutuklanmaya yönelik çıkartılan "yakalama" kararı gereğince gözaltına alındı.
Nöbetçi mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz üzerine hakkında "yakalama" kararı çıkarılan Bilgen, Diyarbakır'da yakalandı.
Başsavcılığın itirazı üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında tutuklanmaya yönelik "yakalama" kararı çıkartılmıştı.