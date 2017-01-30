Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Yüksek Temyiz Mahkemesi kararıyla Türkiye'ye iade edilmeyen 8 darbeci asker, mahkemeden serbest bırakılmayı talep etti.

"YUNAN YARGISINA GÖRE MASUMUZ"

Yabancılar Müdürlüğü tarafından sığınma taleplerinin incelenmesine kadar 3 ay tutuklu kalmaları kararlaştırılan darbeci askerler, Yunanistan yargı sistemine göre suçsuz bulunmaları üzerine "bir gün dahi tutuklu kalmalarının doğru olmadığını" ileri sürerek, tutukluluk hallerinin sona ermesini istedi.

Kararın önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor.