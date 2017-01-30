Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüş tarihimin 15 Temmuz'dan önce olduğu ve bu tarihte dönmediğim iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Topbaş, Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun yazılı sorularına yanıt verdi. Hakkındaki iddiaları yalanladı.

Topbaş, "13 temmuz tarihinde BM Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıya ana konuşmacı olarak katılmak üzere davet aldım. 12-20 tarihleri arasında görevli olarak yurt dışında bulunacağımı İstanbul Valiliği'ne resmi yazı ile bildirdim. Komisyonda dile getirilen 'Dönüş tarihimin 15 Temmuz 2016 Cuma gününden önce olduğu ancak bu tarihte dönmediğim' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."

Topbaş, FETÖ'ye haksız gelir sağlamaya yönelik olarak belediyenin hiçbir iş ve işleminin tespit edilmediğini söyledi. Bu nedenle darbe girişimi öncesinde kendisinin ve belediyenin FETÖ'nün hedefinde olduğunu belirten Topbaş, 15 Temmuz gecesinde Amerika'da olmasına rağmen telefonla verdiği talimatlarla darbeye karşı tüm belediye birimlerini harekete geçirdiğini ifade etti.

Kadir Topbaş, cevap metninde, 17/25 Aralık sürecinden sonra FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla bin 108 personel hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 461"inin ihraç edildiğini açıkladı.