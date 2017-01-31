Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 2 Şubat'ta Sarıyer'de 03.00-04.50 saatleri arasında, Ayazağa, Maslak, Darüşşafaka ve Derbent mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün, Küçükçekmece'de 09.00-11.00 arasında Fatih Mahallesi Meltem Sokak, 27 Mayıs Caddesi Altın ve Esen sokaklarda, 13.00-15.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi Büyük Kartopu Sokak, Dışbudak, Kazım Karabekir, Köknar, Kule ve Dr. Sadık Ahmet caddelerinde, Ebabil Caddesi Gece, Gelincik, Hanımeli, Kayın, Kazım Karabekir ve Turunç sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.