Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21. yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ın adaya sürpriz ziyareti Yunanistan’ı korkuttu.

Türk hücum botlarının bölgedeki varlığından tedirgin olan Yunan Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, Orgeneral Hulûsi Akar’ın varlığından hiç bahsedilmedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos da yaptığı açıklamada, ziyaret ile Avrupa’nın kara sularının ihlal edildiğini savundu. Yunan Cumhurbaşkanı ayrıca, bu tip durumların AB ile ilişkileri de etkileyeceğini söyledi.

Her yıl düzenli olarak 30 Ocak’ta Kardak kayalıklarına gelerek anma töreni düzenleyen Yunanistan askerî birliği bu yıl kayalıklara uğramadı.

1996 yılında Yunan helikopteri Kardak yakınlarında düşmüş ve 3 Yunan askeri olayda hayatını kaybetmişti. Her yıl düzenli olarak 30 Ocak günü Kardak kayalıklarının yakınlarına gelerek çelek bırakan Yunan ordusu bu yıl çelenk bırakmaya gelmedi. Geçtiğimiz yıl helikopter ile Kardak kayalıklarına gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, helikopter kazasından hayatını kaybeden 3 Yunanlı subay anısına çelenk bırakmıştı.

Türkiye ile Yunanistan’ı 1996’da savaşın eşiğine getiren Ege’deki Kardak kayalıkları dün sessizliğini korudu. Her gün Kardak kayalıklarına gelen Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bugün kayalıklara uğramadı. Türk sahil güvenlik ekipleri ise Kardak etrafında nöbetlerine devam etti. Muhtemel bir sınır ihlali için Kardak’ın etrafından devriye atan 2 Türk sahil güvenlik botunun yanı sıra bir tanede hücum botu kayalıkların etrafından kuş uçurtmadı.

Kardak’ta olup bitenlerden rahatsız olan bir diğer adres ise CHP idi... CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar ve kuvvet komutanlarının Kardak Kayalıklarına gitmelerini “turistik gezi” olarak niteleyip politize etti. Altay “Merak ediyorum, Genelkurmay Başkanı da kaymakamlar gibi referandum kampanyasına bir siyasi figüran olarak katılmak mı istemektedir?” açıklaması yaptı.

Konuyu referandumla ilişkilendiren CHP’li vekil “Milliyetçi oylara selam durmak anlamına gelen bu girişimin altında ne yattığını da Genelkurmay Başkanı kamuoyuyla paylaşabilmelidir” ifadelerini kullandı. Altay, yaşanan olayın ordunun itibarını şaibeli bir hâle getirdiğini iddia ederek, “Daha önce on astsubayın çıkarma yaptığı kayalıklara bugün yıldızlar geçidiyle selamlama seremonisi yapmak Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına bir şey kazandırmaz” dedi.

Yunan basınında ziyaretin, 8 darbeci askerin Türkiye’ye iadesinin reddedilmesinin ardından gerçekleştiği vurgulanırken “Mesajı alındı mı?” yorumları yapılıyor. Ethnos gazetesi “Türkler işi nereye götürüyor” manşetli haberinde “Sultanın askerinden İmia (Kardak) Turu” yorumuna ver verdi. Eleftheros Tipos gazetesi ise haberi “Ege’de kışkırtıcılık tiyatrosu” manşetiyle yayınlarken “Türklerin İmia adasında tehlikeli iletişim gösterisi” ifadelerini kullandı. Ta Nea gazetesi de “Türklerin İmia adasındaki ilk defa yaptıkları kışkırtıcı olay ne anlama geliyor” başlığını kullandı.