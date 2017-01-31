Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK’nın yöneticilerinden Duran Kalkan referandum için çağrı yaptı. Terör örgütü PKK’nın yönetiminde yer alan Duran Kalkan, başkanlık sistemi üzerine yaptığı bir konuşmada MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın PKK’yı yok etme konusunda anlaştığını, bu yüzden de Bahçeli’nin referandum sürecinde Erdoğan’a destek verdiğini belirtti. Duran Kalkan konuşmasının devamında, Erdoğan’ın, Bahçeli’yle anlaşarak PKK’nın üzerine gideceğini ve bu yüzden de Türkiye’de her kesimin “Kürdistan’ın geleceği için” başkanlık sistemine karşı durmaları gerektiğini, hayır demeleri gerektiğini duyurdu.